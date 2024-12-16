Архиепископ Святого Престола поблагодарил Азербайджан

Как сообщалось ранее, сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером в рамках его визита в Азербайджан.

Архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил благодарность за условия, созданные для строительства католической церкви в честь Иоанна Павла II, подчеркнув, что он испытывает большое удовлетворение по поводу освящения этой церкви, сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел.

В рамках визита секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера 14 декабря по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу исполнительной власти города Баку прошла церемония освящения секретарем Святого Престола территории, где будет размещаться католическая церковь в честь Иоанна Павла II.

Архиепископ Пол Ричард Галлахер ознакомился с проектом церкви.

Напомним, что с целью строительства церкви исполнительной властью города Баку было принято распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике земельного участка площадью 0,17 гектара, расположенного по адресу Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, вход 722.