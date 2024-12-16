"В играх отборочного этапа мы покажем смелый футбол"

"Все знают силу наших соперников. В сентябре нас ждут очень тяжелые, важные и ответственные игры. Наша команда постарается быть готовой ко всем матчам".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, комментируя жеребьевку отборочного этапа ЧМ-2026 в европейской зоне.

27-летний нападающий высказал свое мнение о попадании в группу из четырех команд:

"Это происходит не в первый раз. За время моей игры в сборной, на отборочном этапе мы находились в одной группе с маленькими, но хорошими командами, такими как Эстония и Сан-Марино. Если не ошибаюсь, с Эстонией мы встречались только один раз на отборочном этапе. Несомненно, это непростой соперник. Эта команда значительно развилась по сравнению с предыдущими годами. Поэтому для нас нормально не попасть в группу из пяти команд".

Он сказал, что игра против таких амбициозных команд, как Франция и Хорватия, даст игрокам большой опыт:

"Для нас приятно встречаться с такими командами, но в то же время это ответственность. Франция - чемпион мира и финалист, а Хорватия была третьей на чемпионате мира. Одна из этих двух команд будет нашим соперником. Мы выполним свою роль в отборочном этапе, подготовимся должным образом и покажем смелый футбол. Это наша главная цель на данный момент. Но в то же время мы должны быть внимательны. Будем слушать указания наших тренеров и выполнять поставленные задачи".

Футболист, выступающий сейчас за "Нюрнберг", представителя второй Бундеслиги Германии, рассказал, что сложно делать прогнозы заранее:

"Честно говоря, я не люблю делать прогнозы. Пока не могу сказать, за какое место мы будем бороться в группе. Просто надеюсь, что мы добьемся хороших результатов".

Отметим, что сборная Азербайджана сыграет в группе D с победителем матча Франция - Хорватия, а также с Украиной и Исландией. Игры этой группы стартуют в сентябре 2025 года.