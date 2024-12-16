Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции

Университет ADA добавляет еще одну программу в ряд специальностей, предлагая магистерскую программу по юриспруденции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 16 декабря состоялось мероприятие, посвященное презентации этой программы, которая будет играть важную роль в развитии юридического образования в Азербайджане.

На презентации новой программы, которая займет особое место в академическом портфеле Университета ADA и будет соответствовать международным стандартам в области юридического образования, декан юридического факультета Рашад Ибадов, поприветствовав гостей, рассказал об инновационном и современном подходе программы и вкладе, который она может внести в развитие национальной правовой системы.

В своем выступлении проректор по регистрации и приему студентов Гюнай Зиядова коснулась связи программы с миссией ADA в области передового опыта в сферах образования, формы подготовки студентов к выходу на местный и международный рынки труда посредством академической учебной программы, а также критериев приема и отбора.

Заместитель декана юридического факультета Джавид Гадиров рассказал об учебном плане, методике и структуре новой программы, а также об отвечающих современным вызовам теоретическом и практическом подходах к подготовке юристов.

Проректор по академической работе Элькин Нурмамедов рассказал о том, как программа будет отвечать таким важным потребностям, как продвижение правовых реформ и поддержка карьерного роста.

Выступивший на открытии министр юстиции Азербайджанской Республики и преподаватель юридического факультета Университета ADA Фарид Ахмедов, подчеркнув реформы в современной правовой системе Азербайджана и их положительное влияние на систему образования, охарактеризовал новую магистерскую программу как стратегический шаг в контексте предоставления в стране юридического образования по международным стандартам.

Выступая с заключительной речью на мероприятии, ректор Хафиз Пашаев подчеркнул, что Университет ADA, учитывая потребность в профессиональных юристах и поддерживая усилия по заполнению пробелов в соответствующей области, расценивает новую программу не только как академическое достижение, но и как научную инвестицию в будущее правовой системы Азербайджана и региона в целом.