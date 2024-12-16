Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об обременении движимого имущества"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об обременении движимого имущества".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, сфера действия закона расширяется - сюда включается серийный номер движимого имущества, то есть идентификационный номер, состоящий из буквы, цифры или их комбинации, установленных на имущество производителем.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ о применении данного закона.