https://news.day.az/officialchronicle/1715812.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об обременении движимого имущества" Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об обременении движимого имущества".
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об обременении движимого имущества"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об обременении движимого имущества".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, сфера действия закона расширяется - сюда включается серийный номер движимого имущества, то есть идентификационный номер, состоящий из буквы, цифры или их комбинации, установленных на имущество производителем.
Президент Ильхам Алиев также подписал указ о применении данного закона.
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