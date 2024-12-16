Четыре медали на "Кубке Босфора"

В Стамбуле (Турция) с 13 по 15 декабря прошел международный турнир по спортивному каратэ (WKF) "Кубок Босфора".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские каратисты успешно выступили на традиционно проводимых международных соревнованиях.

В турнире приняли участие 4300 каратистов из 28 стран. В нашу командувошли 23 спортсмена. Четверо из них поднялись на пьедестал почета. В ката Захра Мамедзаде (8-9 лет) завоевала золото, в кумитэ Акдеш Джафарли (40 кг, 10-11 лет), Алиашраф Гафаров (57 кг) - серебро, а Сона Наджафбейли (30 кг, 8-9 лет) - бронзу.

Отметим, что наши каратисты приняли участие в международном турнире под руководством председателя комитета паракарате и главного тренера Федерации каратэ Азербайджана Ренада Алиева.