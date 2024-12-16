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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами, на которых Реджеп Тайип Эрдоган исполняет песню «Сары гелин» - ВИДЕО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами, на которых Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполняет песню "Сары гелин". Day.Az представляет публикацию: