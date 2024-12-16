https://news.day.az/officialchronicle/1715796.html Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Ираке - Распоряжение Насир Натиг оглу Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Ирак. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Ираке - Распоряжение
Насир Натиг оглу Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Ирак.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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