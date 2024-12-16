Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Ираке

Насир Натиг оглу Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Ирак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.