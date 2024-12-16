https://news.day.az/sport/1715774.html Канада первой заявилась на бакинский "Большой шлем" Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, получил первую заявку. Как передает İdman.biz, раньше остальных свое намерение приехать на рейтинговый турнир обозначила команда Канады. В состав вошли четыре спортсмена.
Канада первой заявилась на бакинский "Большой шлем"
Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, получил первую заявку.
Как передает İdman.biz, раньше остальных свое намерение приехать на рейтинговый турнир обозначила команда Канады. В состав вошли четыре спортсмена. Среди них бронзовая призерка Олимпиады Джессика Климкейт (57 кг), финалист чемпионата мира Шади Эльханас (90 кг), Артур Маргелидон (73 кг) и Франсуа Гатье-Драппе (81 кг).
Заявка носит предварительный характер и может быть расширена.
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