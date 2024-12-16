Канада первой заявилась на бакинский "Большой шлем"

Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, получил первую заявку.

Как передает İdman.biz, раньше остальных свое намерение приехать на рейтинговый турнир обозначила команда Канады. В состав вошли четыре спортсмена. Среди них бронзовая призерка Олимпиады Джессика Климкейт (57 кг), финалист чемпионата мира Шади Эльханас (90 кг), Артур Маргелидон (73 кг) и Франсуа Гатье-Драппе (81 кг).

Заявка носит предварительный характер и может быть расширена.