Фарид Гаибов встретился с директором по развитию Всемирной федерации бадминтона

16 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Яна Райта, директора по развитию Всемирной федерации бадминтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе встречи обсуждалась проделанная работа по развитию бадминтона в нашей стране, возможности сотрудничества со Всемирной федерацией бадминтона и другие вопросы.

На встрече также присутствовал президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.