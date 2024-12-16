https://news.day.az/sport/1715829.html Фарид Гаибов встретился с директором по развитию Всемирной федерации бадминтона 16 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Яна Райта, директора по развитию Всемирной федерации бадминтона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе встречи обсуждалась проделанная работа по развитию бадминтона в нашей стране, возможности сотрудничества со Всемирной федерацией бадминтона и другие вопросы.
Фарид Гаибов встретился с директором по развитию Всемирной федерации бадминтона
16 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Яна Райта, директора по развитию Всемирной федерации бадминтона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе встречи обсуждалась проделанная работа по развитию бадминтона в нашей стране, возможности сотрудничества со Всемирной федерацией бадминтона и другие вопросы.
На встрече также присутствовал президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.
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