Ураган в Майотте: разрушения, смерть и циничное бездействие Франции

Автор: Ибрагим Алиев

В последние дни Майоттские острова, расположенные в Индийском океане и официально имеющие статус французской заморской территории, оказались в эпицентре разрушительного урагана. Согласно последним данным, полученным от местных жителей и независимых наблюдателей, мощный циклон, сопровождаемый проливными дождями, штормовым ветром и обрушившимися оползнями, уже привёл к катастрофическим последствиям для населения и инфраструктуры островов.

Несколько сотен человек, а возможно, даже тысячи, могли погибнуть в результате самого мощного за столетие циклона, который обрушился на Майотту. По словам префекта Франсуа-Ксавье Бьёвиля, на данном этапе точную цифру жертв циклона Шидо сложно назвать. Пока известно о 14 погибших. Циклон Шидо обрушился на Майотту ночью, скорость ветра превышала 200 км/ч, повредив жилые дома, правительственные здания и больницу. Это был самый сильный шторм за последние 90 лет, обрушившийся на острова.

По словам жителя столицы Майотты Мамудзу Мохамеда Ишмаэля, то, что мы переживаем, - это трагедия. "Ощущение, будто вы оказались в условиях последствий ядерной войны... Я видел, как исчез целый район", - рассказал Мохамед агентству Reuters по телефону. По данным Министерства внутренних дел Франции, на Майотте проживает более 100 тысяч нелегальных мигрантов.

По словам властей, после циклона сложно установить точное число погибших, что также вызвало обеспокоенность по поводу доступа к продовольствию, воде и санитарии. Тем временем, больницы заполнены до предела.

Напомним, что Франция колонизировала Майотту в 1843 году и аннексировала весь архипелаг, включая Коморские острова, в 1904 году.

"На референдуме 1974 года 95 процентов поддержали отделение. Гранд-Комор, Анжуан и Мохели объявили о независимости в 1975 году. Майотта по-прежнему управляется Парижем"., - пишет агентство.

Поиск пострадавших и жертв

Поисково-спасательные группы, в основном состоящие из местных волонтёров и спасателей, с трудом добираются до отдалённых районов, где связи прерваны, а дороги перекрыты завалами. Десятки людей числятся пропавшими без вести, и существует опасение, что реальная цифра жертв может возрасти по мере расчистки завалов и восстановления коммуникаций. Медицинские пункты переполнены ранеными, многие из которых получили тяжёлые травмы. Нехватка медикаментов, отсутствие стабильного доступа к чистой воде и электроэнергии усугубляют положение.

Нанесённый ущерб и разрушения

Ущерб, нанесённый ураганом колоссален. По предварительным оценкам местных органов самоуправления и представителей благотворительных организаций, частично или полностью разрушено сотни домов, повреждены дороги, инфраструктура водоснабжения и электросетей. Многие семьи лишились крыши над головой, а социальные объекты, включая школы и медицинские пункты, теперь непригодны для использования. Состояние зданий и так было плачевным: отсутствие капитальных вложений со стороны Франции годами подрывало устойчивость инфраструктуры. Из-за печально известной бедности - около 70% населения Майоттских островов живут за чертой бедности - люди не могли себе позволить укрепить или отремонтировать свои дома. Теперь, после прохождения урагана, многие строения попросту сровняло с землёй.

Неоколониальная политика Франции и её последствия

Несмотря на статус Майотты как французской заморской территории, Париж, обладая передовыми технологиями, спутниковыми системами мониторинга и развитой инфраструктурой МЧС, фактически не предоставило своевременной помощи и не предупредило местное население о масштабах надвигающейся катастрофы. Все необходимые средства для информирования и защиты жителей у французского государства были: можно было заранее предсказать траекторию урагана, организовать хотя бы временные укрытия и эвакуацию, направить медикаменты и предметы первой необходимости, а также предусмотреть срочные меры по восстановлению жилья.

Однако официальный Париж демонстративно проигнорировал эту обязанность, оставив людей на произвол стихии. Подобная тактика - неотъемлемая часть неоколониальной политики Франции, направленной на фактическое уничтожение коренного населения колониальной территории, которая формально считается французской. В последнее десятилетие Париж сознательно подрывал демографическую структуру Майотты, переселяя туда материковых французов вместо поддержки и развития местного сообщества. Таким образом, менялась этническая и социальная картина региона, вытесняя беднейшее население, которое никогда не было наделено реальными правами и благами граждан Франции.

Ураган унёсший жизни невинных людей на Майоттских островах, стал очередной трагичной иллюстрацией неоколониальной политики, которую Франция проводит в своих заморских владениях.

Тут уместно напомнить, как член Комитета борьбы за независимость острова Майотта Ахмед Табет в рамках международной конференции по ситуации на оккупированном Францией острове Майотта, состоявшейся в Баку 3 сентября этого года заявил, что по закону это государство новое, однако оно с трудом обрели свою независимость.

"Раздел территорий противоречит международному праву. Хочу довести до вашего сведения, что договор, подписанный тогдашним правительством Коморских островов и французским правительством в связи с результатами проведенного референдума, был выдвинут не островом, а на основе их собственных соглашений. Результат референдума составил более 94 процентов в пользу независимости. Подписанный договор подготовлен Организацией Объединенных Наций", - добавил А.Табет.

Мир не должен игнорировать подобные действия, ведущие к разрушению целых сообществ, к гибели людей и умышленному подрыву социально-экономического развития.

Именно в этом свете стоит вспомнить и недавнюю конференцию по климату, COP29, прошедшую в Азербайджане. А именно Саммит малых островных развивающихся государств (SIDS), где был затронут вопрос не только климатической уязвимости, но и неоколониальная эксплуатация со стороны Франции. Принимавший участие в мероприятии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с жёсткой критикой против политики Парижа, отметив, что так называемые заморские территории, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений.

"Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов. Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Давайте поаплодируем жителям этих территорий. Они и сегодня, в XXI веке страдают от колониального господства. С 1946-1947 годов Французская Полинезия и Новая Каледония признаны Организацией Объединенных Наций в качестве несамоуправляющихся территорий. Однако процесс их деколонизации все еще задерживается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией.

"Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты. Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены", - добавил Президент Азербайджана.

Несомненно, мировое сообщество должно осудить такие практики, потребовать от Франции прозрачного расследования ситуации, скорейшей гуманитарной помощи, финансирования проектов восстановления и развития. Международные организации, государства и правозащитные группы призваны объединить усилия, чтобы положить конец неоколониальным практикам, гарантирующим лишь страдания и несправедливость. Настало время переосмыслить сложившуюся систему и добиться того, чтобы каждая жизнь, вне зависимости от географии и политического статуса, была защищена и уважаема. Майоттские острова жертва не только стихии, но и французской политики.