В Азербайджане разработана новая система выпуска товаров

В Азербайджане разработана система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на таможенном бизнес-форуме в Баку.

В направлении сбора доходов в соответствии с международными стандартами были подготовлены методические пособия, система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения.

Ш.Багиров заявил, что сборы, таможенные пошлины и налоги составили 18 процентов государственного бюджета 2023 года и 5,2 процента ВВП.

"В прошлом году таможенные доходы в бюджет увеличились на 12,4 процента по сравнению с 2022 годом", - отметил он.