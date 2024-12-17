В Сирии продолжаются столкновения

Сообщения о боевых действиях продолжают поступать со всей территории Сирии, включая южные и северо-восточные провинции страны, а также Алеппо, Латакию, Тартус и Хомс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

В то же время, как указывает УКГВ, гражданские ведомства и государственные учреждения возобновили работу в большинстве провинций. Отмечается, что более 880 тыс. человек в Сирии остаются перемещенными лицами с начала эскалации, а порядка 225 тыс. сирийцев вернулись домой, в основном в Хаму и Алеппо. В Управлении добавили, что по меньшей мере 2 млн человек испытывают нехватку воды в городе Алеппо и его восточных пригородах из-за приостановки работы двух водонапорных станций после повреждения гидроузла "Тишрин" 10 декабря.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.