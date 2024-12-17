Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста для Кавказа и Центральной Азии с 4,7% до 4,9% на 2024 год и с 5,2% до 5,3% на 2025 год, сообщает Day.Az.

"Корректировка отражает устойчивый рост в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане, который превзошёл ожидания сентябрьского отчёта за 2024 год. Экономика Азербайджана выросла на 4,7% за первые три квартала 2024 года благодаря развитию несырьевых секторов, поддерживаемых государственными инвестициями. В тот же период рост ВВП Грузии составил 9,8% за счёт высокого потребления, поддерживаемого ростом кредитования, заработных плат и государственных расходов на инфраструктуру", говорится в последнем прогнозе Банка.

По оценкам экспертов АБР, экономика Таджикистана выросла на 8,4% благодаря значительным денежным переводам и экспорту золота.

"В Узбекистане, благодаря резкому росту капитальных вложений, экономика увеличилась на 6,6% за первые 9 месяцев 2024 года. Прогноз роста остаётся неизменным для Армении, Казахстана, Кыргызской Республики и Туркменистана", отмечается в отчёте.

Банк оценивает рост ВВП Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, на уровне 4,0% за период с января по сентябрь 2024 года.

"Среди основных секторов экономики сельское хозяйство восстановилось, показав рост на 11,4% благодаря благоприятным погодным условиям, после сокращения на 9,9% за аналогичный период прошлого года. Строительство, транспорт, торговля и производство также способствовали общему росту. Однако индексы совокупной деловой активности и делового климата, публикуемые центробанком, снизились в октябре 2024 года, частично из-за сокращения сектора услуг. За первые 9 месяцев 2024 года добыча нефти в Казахстане снизилась незначительно по сравнению с тем же периодом 2023 года. 3 ноября 2024 года OPEC+ коллективно объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца декабря," говорится в отчёте.