Политический кризис в Канаде

Будущее премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказалось под вопросом.

Как передает Day.Az со ссылкой на CTV News, премьер рассматривает возможность ухода в отставку после заявления бывшего министра финансов Кристи Фриланд о выходе из кабинета министров.

Также сообщается, что Трюдо может приостановить работу парламента, чтобы избежать падения своего правительства.

Отставка Фриланд совпала с днем представления осеннего экономического отчета в Оттаве.

Министр по делам коренных народов Пэтти Хайду, комментируя решение Фриланд, выразила ей свои пожелания: "Это сложное и личное решение. Я уважаю её выбор". Хайду, однако, не стала отвечать на вопрос, должен ли Трюдо оставаться лидером.

Лидер НДП Джагмит Сингх заявил, что считает время Трюдо на посту премьер-министра завершённым, но воздержался от конкретного ответа о готовности свергнуть либеральное правительство меньшинства, пообещав дать больше информации на пресс-конференции.

Фриланд объяснила свою отставку разногласиями с Трюдо по ряду вопросов, включая спорную идею отмены налога на товары и услуги (GST).