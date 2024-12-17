Функция из Whatsapp и Telegram теперь на YouTube

Функция голосовых комментариев, которая давно доступна в мессенджерах Telegram и WhatsApp, вскоре появится и на платформе YouTube.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, новая функция позволит пользователям оставлять комментарии в аудиоформате.

В настоящее время голосовые комментарии тестируются с участием нескольких крупных англоязычных авторов контента, таких как ThioJoe (3,1 миллиона подписчиков).

На данный момент доступ имеется только на Android и iOS, и Google пока не дал официального заявления по этому поводу. Также остается неясным, станет ли эта возможность доступной для всех пользователей или будет ограничена авторами контента, которые смогут комментировать только свои видео.