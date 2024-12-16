Пожар жилом доме в Сумгайыте

В Сумгаите произошел пожар в жилом доме, в результате чего жители были эвакуированы.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в подвале дома №12/21, расположенного в четвертом микрорайоне города. На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.

Из здания эвакуировали семью из трех человек, проживавшую в подвале, а также соседей. По предварительным данным, причиной пожара стала взрыв зарядного устройства, подключенного к электросети.

По данному факту проводится расследование.