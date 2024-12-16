https://news.day.az/society/1715861.html Пожар жилом доме в Сумгайыте - жители эвакуированы - ВИДЕО В Сумгаите произошел пожар в жилом доме, в результате чего жители были эвакуированы. Как передает Day.Az, инцидент произошел в подвале дома №12/21, расположенного в четвертом микрорайоне города. На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.
Пожар жилом доме в Сумгайыте - жители эвакуированы - ВИДЕО
В Сумгаите произошел пожар в жилом доме, в результате чего жители были эвакуированы.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в подвале дома №12/21, расположенного в четвертом микрорайоне города. На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.
Из здания эвакуировали семью из трех человек, проживавшую в подвале, а также соседей. По предварительным данным, причиной пожара стала взрыв зарядного устройства, подключенного к электросети.
По данному факту проводится расследование.
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