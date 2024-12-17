Госагентство по ОМС Азербайджана проводит пресс-конференцию по итогам года

17 декабря в Баку Государственное агентство по Обязательному медицинскому страхованию проводит пресс-конференцию по итогам 2024 года.

Как сообщает Day.Az, председатель Государственного агентства по ОМС Заур Алиев выступил во время пресс-конференции.

Новость обновляется