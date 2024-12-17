https://news.day.az/society/1715997.html Госагентство по ОМС Азербайджана проводит пресс-конференцию по итогам года - ФОТО 17 декабря в Баку Государственное агентство по Обязательному медицинскому страхованию проводит пресс-конференцию по итогам 2024 года. Как сообщает Day.Az, председатель Государственного агентства по ОМС Заур Алиев выступил во время пресс-конференции. Новость обновляется
Госагентство по ОМС Азербайджана проводит пресс-конференцию по итогам года - ФОТО
17 декабря в Баку Государственное агентство по Обязательному медицинскому страхованию проводит пресс-конференцию по итогам 2024 года.
Как сообщает Day.Az, председатель Государственного агентства по ОМС Заур Алиев выступил во время пресс-конференции.
Новость обновляется
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