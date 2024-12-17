Медиаграмотность важна для получения достоверной, беспристрастной информации

Медиаграмотность - это способность находить, оценивать и эффективно использовать необходимую информацию.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров во время выступления на конференции "Медиаграмотность", проходящей в Баку.

По его словам, в современном информационном пространстве, в условиях изобилия информации, существует особая потребность в медиаграмотности для получения достоверной, беспристрастной информации.

"Восприятие информации, критическое мышление, понимание принципов журналистики, того, как работают СМИ, того, что информация и события, распространяемые в СМИ, не всегда отражают реальность являются основой медиаграмотности.

Учитывая, что среднее ежедневное использование социальных сетей во всем мире составляет 145 минут, правильное использование информации имеет огромное значение не только для журналистов, но и для всех категорий людей. В этом контексте очень важно, чтобы медиаграмотность занимала свое место в образовании каждого человека.

Можно сказать, что включение медиаграмотности в образовательные программы различных уровней уже стало повседневной необходимостью", - добавил И.Саттаров.