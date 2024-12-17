Объявился Лапшин, снова собирает милостыню с наивных армян

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Лапшин снова собирает милостыню с наивных армян.

Day.Az представляет публикацию:

Идут недели, месяцы, а у Лапшина все та же проблема: никаких источников дохода. Армянские спонсоры, видимо, тоже перестали платить, поэтому пациент решил тупо встряхнуть своих подписчиков-армян.

Рассказывает им сказки про подготовку каких-то поездок, после которых чуть ли не весь мир встанет на сторону Еревана. Но вот для этого великого подвига ему, Лапшину, не хватает буквально самую малость - немножечко денег на билеты и отели.

И на эти радости жизни Лапшин предлагает скинуться армянам. Товарищ не стесняется мелочиться, просит даже не по доллару, а по драму ему подать!

Скоро будет работать за еду.