Банк ABB представляет новую возможность для бизнеса! Теперь корпоративные клиенты, а также малые и средние предприятия могут легко и быстро рассчитать таможенные сборы на импорт и экспорт товаров прямо через интернет-банк ABB Business.

Теперь клиентам больше не нужно заходить на Электронный таможенный портал для расчетов. Все операции доступны напрямую в интернет-банке ABB Business. Это обеспечивает удобный и быстрый процесс, значительно упрощая работу и экономя время клиентов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.