В Азербайджане начнут действовать новые таможенные льготы

В Азербайджане со следующего года планируется введение конкретных таможенных льгот.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на таможенном бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что на днях в парламенте в рамках обсуждения бюджетного пакета на 2025 год был вновь пересмотрен таможенный тариф и таможенная политика.

"Так, с будущего года таможенная система, выполняя свою фискальную миссию, будет также способствовать процессу индустриализации в стране и продвижению проектов в рамках государственно-частного партнерства благодаря применению конкретных таможенных льгот. Электронное декларирование, онлайн-услуги таможни, цифровой контроль и мониторинговые системы, то есть полная цифровизация таможенного контроля, создают условия для прозрачности и подотчетности, а также дают импульс развитию электронного правительства", - сказал Амирасланов.