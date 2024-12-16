Хотим мира - готовы к войне: о причине роста военных расходов Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Правительство Азербайджана приняло решение увеличить бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году до 8 млрд 555 млн манатов. Об этом заявил в понедельник министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" в третьем чтении.

Сразу отмечу важный момент - по словам С.Шарифова правительство после второго чтения рекомендовало ряду юридических лиц публичного права обеспечить свои расходы не за счет средств государственного бюджета, а в большей степени за счет собственных доходов путем мобилизации потенциала дополнительных поступлений.

По его словам, в результате высвобождается порядка 159 млн манатов, которые будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по укреплению обороны и национальной безопасности Азербайджана. И это - абсолютно правильный шаг, особенно с учетом существующих геополитических реалий. Достаточно вспомнить всего лишь о некоторых известных фактах.

Начнем с того, что не закончилась российско-украинская война. Россия, как известно граничит с Азербайджаном на севере и нам нужно гарантировать свою безопасность в плане попыток проникновения на территорию нашей страны группировок, имевших опыт участия в этой войне. В этом плане решение о сохранении содержания сухопутной азербайджано-российской границы в очередной раз доказало свою правоту.

То же самое можно сказать и про азербайджано-иранскую и азербайджано-грузинскую сухопутные границы. Почитайте прогнозы ведущих мировых СМИ и аналитиков. Многие из них считают неизбежным военное противостояние между Израилем, при поддержке США, с Ираном. В самом Иране также часто говорят о неизбежности такого военного противостояния. Естественно, что Азербайджан обязан учитывать такой сценарий, в том числе и в плане увеличения расходов на армию, ГПС и иные службы.

Также имеет смысл обратить внимание на непрекращающееся внутриполитическое противостояние в Грузии. Безусловно, есть внешние игроки, заинтересованные в дестабилизации в этой соседней стране, в погружении ее в пучину хаоса. Азербайджану нужно учитывать все это для сохранения внутриполитической стабильности, которую всегда жаждали и жаждут подорвать те же самые силы, что подбрасывают дрова в костер грузинского внутреннего противостояния.

Ну и главное - мы видим, что Армения не желает вносить изменения в свою Конституцию, по сути доказывая неистребимость своих территориальных претензий к Азербайджану. Мы видим, как Армению активно вооружают. Официальный Баку открыто говорит об этом, указывая на тех, кто поощряет армянский реваншизм.

Вот и помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил о наличии у Армении смертоносного оружия, переданного Францией:

"Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения - оккупант и агрессор. Поэтому её милитаризация является вопросом ответственности. Мы сожалеем, что Франция, вопреки международному праву, участвует в программе милитаризации Армении".

Мы видим закупку Арменией наступательных вооружений, к примеру, французских гаубиц CAESAR. Мы видим и то, что Армения закупает очень много всего и у Индии. Мы видим и то, что французские и американские военные эксперты обучают и координируют армянскую армию. А еще мы видим безостановочную кампанию по тиражированию лживых обвинений в адрес нашей страны.

Политики разного уровня, в США, Франции, иных странах голословно обвиняют Азербайджан в "подготовке к войне". В реальности же, мы видим, как Армении оказывается политическая, экономическая и военная поддержка. Азербайджан вынужден на все это реагировать. Нам никто и никогда бесплатно ничего не давал. Мы всегда вынуждены были ориентироваться на самих себя.

Азербайджанская армия, освободившая от армянских оккупантов 20% территории нашей страны, была построена и доведена до самого высокого уровня боеготовности за счет грамотной стратегии государственного строительства Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая включала в себя существенные расходы на ВС нашей страны. И мы, даже после достижения исторической цели, вынуждены сохранять эти расходы на очень высоком уровне.

Потому, что мы помним известное изречение о том, что страна, которая не кормит свою армию, вынуждена будет кормить чужую армию. И потому, что мы видим непрекращающиеся попытки вдохновения Армению на новую войну с Азербайджаном. Да, мы хотим мира, но вынуждены готовится к войне. Вина за которую ляжет на Армению и ее старых и новых покровителей.