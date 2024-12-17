Предупреждение для водителей в связи с неправильной парковкой

Паркуйте автомобиль согласно установленным правилам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В структуре уточнили, что соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы обеспечить порядок и организованность в действиях водителей при парковке.

"Неправильная парковка может привести к административной ответственности! Мы надеемся на ваше понимание и соблюдение правил, заранее благодарим за это", - говорится в заявлении.

Недавно сообщалось, что в Баку появились бесплатные парковки.