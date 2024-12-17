https://news.day.az/society/1716054.html Предупреждение для водителей в связи с неправильной парковкой - ФОТО Паркуйте автомобиль согласно установленным правилам. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. В структуре уточнили, что соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы обеспечить порядок и организованность в действиях водителей при парковке.
Предупреждение для водителей в связи с неправильной парковкой - ФОТО
Паркуйте автомобиль согласно установленным правилам.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
В структуре уточнили, что соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы обеспечить порядок и организованность в действиях водителей при парковке.
"Неправильная парковка может привести к административной ответственности! Мы надеемся на ваше понимание и соблюдение правил, заранее благодарим за это", - говорится в заявлении.
Недавно сообщалось, что в Баку появились бесплатные парковки.
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