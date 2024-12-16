Коллапс канадского правительства

Канадское правительство переживает коллапс ввиду того, что победа Трампа резко усугубила политическую неразбериху к северу от границы США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье издания ZeroHedge.

Автор подчеркивает, что за последние несколько дней ушли в отставку сначала министр жилищного строительства Шон Фрейзер, а затем и министр финансов Христя Фриланд.

"Причём Фриланд умудрилась объявить об отставке всего за пару часов до того, как ей нужно было выступить в Палате общин Канады с отчётом о финансовом положении страны. Фриланд считалась самым влиятельным членом кабинета Трюдо и серым кардиналом канадских либералов.

Уходит она в самый неудобный момент. Разгорается торговая война с Трампом, который обещает ввести тарифы в 25% на канадский импорт. Ситуация в экономике остаётся неважной, в стране острый жилищный кризис. Курс канадского доллара близок к минимумам за 20 лет. Канаду наводняют мигранты, социальная система становится дисфункциональной.

Вокруг самой Фриланд полыхали скандалы. Это точно не добавляет популярности Трюдо, и развал правительства Канады может приблизить выборы, на которых либералы с рейтингом в 20% разгромно проигрывают. Победят же канадские консерваторы, взявшие за основу трамповский лозунг "Canada First". Вот члены кабинета Трюдо и побежали как крысы с тонущего корабля, не желая уходить на дно вместе со своим горе-премьером", - говорится в статье.