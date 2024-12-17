Состоится третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда"

В Баку стартует третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда".

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов.

Победители финального этапа детской лиги "Яркая звезда", который продлится один день в Бакинском Дворце водных видов спорта, будут награждены дипломами и медалями. Также пловцы, набравшие наибольшее количество очков, войдут в сборную города Баку.

Отметим, что турнир "Яркая звезда", организованный Федерацией плавания Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку, состоится 28 декабря.