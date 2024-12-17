https://news.day.az/azerinews/1716053.html Состоится третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда" В Баку стартует третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда". Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов.
Состоится третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда"
В Баку стартует третий финальный этап детской лиги по плаванию "Яркая звезда".
Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов.
Победители финального этапа детской лиги "Яркая звезда", который продлится один день в Бакинском Дворце водных видов спорта, будут награждены дипломами и медалями. Также пловцы, набравшие наибольшее количество очков, войдут в сборную города Баку.
Отметим, что турнир "Яркая звезда", организованный Федерацией плавания Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку, состоится 28 декабря.
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