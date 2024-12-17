Предприняты практические шаги по институционализации сотрудничества с правоохранительными органами тюркских государств

С учреждением Совета сотрудничества тюркских государств договором, подписанным 9 октября 2009 года в городе Нахчыван, а затем его усовершенствованием и преобразованием в Организацию тюркских государств, интеграционные процессы между братскими народами вышли на новый уровень.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Транснациональные аспекты в правовых отношениях: современные вызовы и цели".

Он отметил, что за прошедший период были предприняты практические шаги по институционализации сотрудничества с правоохранительными органами, судебными академиями и учебными центрами тюркских государств.

"11 декабря 2022 года была создана Тюркская сеть судебно-правовой подготовки (Turkish Judicial Training Network), объединяющая в своем статусе членов учебных центров и академий юстиции и прокуратуры Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также соответствующие учреждения Венгрии и Северного Кипра в статусе наблюдателей. Азербайджан в этой сети представляют Академия юстиции министерства юстиции и научно-учебный центр Генеральной прокуратуры.

Азербайджан начал председательство в Сети в этом году", - подчеркнул генпрокурор.