Общий объем платных услуг в Нахчыване возрос

Общий объем платных услуг в Нахчыванской АР в январе-ноябре этого года составила 168 миллионов 996 тысяч манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Это на 0,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно информации, в январе-ноябре этого года оборот розничной торговли в НАР составил 1 миллиард 109 миллионов 593 тысячи манатов, что на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.