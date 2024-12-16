https://news.day.az/economy/1715870.html Общий объем платных услуг в Нахчыване возрос Общий объем платных услуг в Нахчыванской АР в январе-ноябре этого года составила 168 миллионов 996 тысяч манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики. Это на 0,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Общий объем платных услуг в Нахчыване возрос
Общий объем платных услуг в Нахчыванской АР в январе-ноябре этого года составила 168 миллионов 996 тысяч манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Это на 0,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно информации, в январе-ноябре этого года оборот розничной торговли в НАР составил 1 миллиард 109 миллионов 593 тысячи манатов, что на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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