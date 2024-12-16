В Тбилиси зажгли огни на новогодней елке

Мэрия Тбилиси зажгла огни на главной новогодней елке Грузии, установленной в столице у здания парламента, на проспекте Руставели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.

Вместе с елкой в Тбилиси включили и другую новогоднюю иллюминацию, размещенную на главных проспектах и улицах Тбилиси. Главным новогодним посланием в этом году является фраза "Тбилиси - город, полный побед". Эта фраза высвечена на площади Свободы возле стелы с монументом Георгию Победоносцу.

Новогоднюю елку в Тбилиси планировали включить 14 декабря, однако из-за того, что в стране с 28 ноября у здания парламента перманентно проводится акция протеста, торжественные мероприятия были перенесены.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя протестов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались принудительным вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. В последние дни акции приняли мирный характер, полиция перестала дежурить рядом с местом проведения митинга.

Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.