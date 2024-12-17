В Ханкенди и Ходжалы открылись новые детские сады

В освобожденных от оккупации городе Ханкенди и Ходжалинском районе начинают работу детские сады.

Сегодня ясли-детский сад № 1 в городе Ханкенди сдан в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает Day.Az.

Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, руководство Карабахского регионального управления образования ознакомились с условиями, созданными в саду. Было отмечено, что детский сад, возобновивший свою деятельность спустя 34 года, рассчитан на 80 мест. Здесь есть 4 спальные комнаты, 4 столовые и игровые комнаты, 5 кухонь, медицинский кабинет, 4 административных помещения, склад, конференц-зал, музыкальная комната и 7 санитарных узлов.

Детсад состоит из 4 групп. Есть младшая группа - от 1 до 3 лет, средняя группа - от 3 до 4 лет, старшая группа - от 4 до 5 лет и старшая смешанная группа - от 3 до 6 лет. В настоящее время 43 ребенка проходят обучение в детском саду - в младшей группе - 10 детей , 12 детей - в средней группе, 16 детей - в старшей группе, 5 детей - в старшей смешанной группе. Здесь обеспечены работой 15 человек.

А в городе Ходжалы спустя 32 года состоялось открытие первого ясли-детского сада. В церемонии открытия, наряду с официальными гостями, приняли участие родители и коллектив детсада. Директор Карабахского регионального управления образования Сянан Мансими пожелал успехов начинающему свою деятельность коллективу детского сада и рассказал о внимании и заботе государства к образованию. Он проинформировал о фундаментальной модернизации инфраструктуры построенных образовательных учреждений на освобожденных от оккупации землях, об условиях, созданных для детей в сданных в пользование детских садах.

Отметим, что детский сад рассчитан на 40 мест и состоит из 2 групп. Обучением и воспитанием 24 детей занимаются 14 работников. В этом современном детском саду есть 2 спальни, 2 столовые и игровые комнаты, 2 кухни, 2 административные комнаты, склад, медицинский кабинет и 2 санитарных узла.