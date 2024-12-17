Новые налоговые льготы для развития медицинского туризма

В Азербайджане вводятся льготы для развития медицинского туризма. На прошедшем накануне пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" был принят в III чтении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу, одним из важных изменений в Налоговый кодекс в направлении стимулирования инвестиционного климата и предпринимательской деятельности и снижения налогового бремени субъектов предпринимательства является возврат НДС в режиме tax-free за медицинские услуги, оказываемые иностранцам и лицам без гражданства.

Согласно изменению, иностранцам и лицам без гражданства предусматривается вернуть всю сумму НДС, уплаченную по безналичным расчетам за оказанные им медицинские услуги.

Отмечено, что это изменение направлено на развитие медицинского туризма и стимулирование привлечения валюты в страну.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане начнут действовать новые таможенные льготы.