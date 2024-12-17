Президент Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации

17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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