https://news.day.az/officialchronicle/1716076.html Президент Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации - ФОТО 17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации - ФОТО
17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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