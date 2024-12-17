Баку лидирует среди поисковых запросов в Индии на Google

Согласно отчету "Поисковые тенденции года", опубликованному технологической компанией Google, Азербайджан и его столица Баку оказались на первом месте среди самых популярных туристических направлений для индийцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Hindu, Google представил данные о самых популярных местах для путешествий в Индии в 2024 году.

Отмечено, что Азербайджан привлекает внимание туристов из Индии своим уникальным сочетанием современности и традиций.

Кроме того, в топ-туристических направлений вошли такие места, как остров Бали в Индонезии, Куала-Лумпур в Малайзии, а также города Казахстана, Грузии и Индии.

Недавно сообщалось, что в Азербайджан прибыло больше туристов.