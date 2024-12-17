https://news.day.az/politics/1716082.html Сахиба Гафарова прибыла в Турцию - ФОТО 17 декабря парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с официальным визитом в столицу Турецкой Республики Анкару. Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова прибыла в Турцию - ФОТО
17 декабря парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась в столицу Турецкой Республики Анкару.
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.
В международном аэропорту Эсенбога в Анкаре делегацию встретили руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие официальные лица.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита примет участие в ряде встреч и мероприятий.
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