В Баку состоялась премьера спектакля "Леди Макбет"

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Леди Макбет", поставленного заслуженным артистом, режиссером Ниджатом Кязымовым по пьесе Уильяма Шекспира.

Как передает Day.Az, спектакль стал бенефисом народной артистки Бести Джафаровой, приуроченным к её 65-летию. На открытии вечера художественный руководитель театра, режиссер, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, народный артист Нуреддин Мехтиханлы и заслуженный деятель искусств Марьям Ализаде рассказали о творчестве и сценической деятельности Бести Джафаровой, которая исполнила одну из главных ролей в спектакле.

Пьеса Шекспира о шотландском полководце Макбете и его жене, которые убивают своего короля ради трона, исследует крайности амбиций и чувства вины. Макбет, одержимый жаждой власти, готов идти по головам к трону, проливая реки крови и совершая предательства. Однако его стремление к власти приведет его к трагическим последствиям. Три ведьмы предсказывают Макбету царствование, играя с ним злую шутку, обращая некогда добродетельного дворянина в мученика. Основные конфликты спектакля сосредоточены на борьбе внутри Макбета между его амбициями и моральными дилеммами, а также на противостоянии зла, олицетворяемого Макбетом и Леди Макбет, и интересов нации, представленных Малькольмом и Макдуфом.

Премьера была встречена овациями, а Бести Джафарова была буквально осыпана цветами от коллег и поклонников.

Художник-постановщик спектакля - Самира Гасанова, композитор - Азер Гаджиаскерли, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, постановщик танцев - Лала Гаджиева, ассистент режиссера - Джейран Башаран. В спектакле участвовали народные артисты Бести Джафарова и Сабир Мамедов, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Месме Аслангызы, Аслан Ширин, Эльшан Джабраилов, Эльнар Гараев, а также актеры Илаха Гасанова, Эльнур Гадиров, Ильяс Ахмедов, Вюсал Мустафаев, Рустам Рустамов, Джавидан Новруз, Эльчин Нуралиев, Назрин Абдуллаева, Мехсети Таирзаде, Айлин Гашимли, Рюзгар Гасымзаде и Диляра Магеррамли.