Рекордное падение доверия к Макрону

Недавнее социологическое исследование, проведенное компанией Odoxa, показало резкое снижение доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Оказавшись на пике критики, три четверти французов считают его неэффективным лидером.

Как передает Day.Az, интересно, что недовольство распространилось по всему политическому спектру. В рядах сторонников правого "Национального объединения", уровень недовольства достиг ошеломляющих 94%, а среди левой "Непокорившейся Франции", показатель составил 86%.

Особое внимание привлекло мнение граждан по поводу президентских полномочий: 52% респондентов поддерживают идею радикального ограничения права президента баллотироваться больше одного срока.

Эксперты связывают высокий антирейтинг с текущей политической ситуацией, а также с личностными характеристиками Макрона, которые вызывают отторжение у широкой общественности.

На фоне ухудшающегося политического кризиса 56% опрошенных выразили поддержку идее коренных изменений в структуре государства, включая переход к Шестой республике.