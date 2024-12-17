https://news.day.az/economy/1716176.html Биткоин обновил исторический максимум стоимости Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 000 долларов. Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance. По состоянию на 18:57 по бакинскому времени цена биткоина выросла на 2,43% за сутки, достигнув 108 069,22 доллара.
Биткоин обновил исторический максимум стоимости
Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 000 долларов.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.
По состоянию на 18:57 по бакинскому времени цена биткоина выросла на 2,43% за сутки, достигнув 108 069,22 доллара. Это значение впервые превысило отметку в 108 000 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 2,41%, составив в среднем 108 069,69 доллара. Динамика также отражает изменение за сутки.
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