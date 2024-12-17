Биткоин обновил исторический максимум стоимости

Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 000 долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

По состоянию на 18:57 по бакинскому времени цена биткоина выросла на 2,43% за сутки, достигнув 108 069,22 доллара. Это значение впервые превысило отметку в 108 000 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 2,41%, составив в среднем 108 069,69 доллара. Динамика также отражает изменение за сутки.