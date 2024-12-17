https://news.day.az/society/1716147.html Сильный ветер нанес ущерб в Гёйчае - ФОТО - ВИДЕО Сильный ветер, начавшийся 17 декабря в полдень, привел к разрушительным последствиям в Гёйчайском районе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ветер сорвал кровли с нескольких жилых домов в городе, вырвал крупные деревья с корнями. Также были повалены электрические столбы и оборваны линии электропередач.
Сильный ветер нанес ущерб в Гёйчае - ФОТО - ВИДЕО
Сильный ветер, начавшийся 17 декабря в полдень, привел к разрушительным последствиям в Гёйчайском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ветер сорвал кровли с нескольких жилых домов в городе, вырвал крупные деревья с корнями. Также были повалены электрические столбы и оборваны линии электропередач.
В результате этого была прекращена подача электроэнергии в райцентр и близлежащие села.
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