Сильный ветер нанес ущерб в Гёйчае

Сильный ветер, начавшийся 17 декабря в полдень, привел к разрушительным последствиям в Гёйчайском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ветер сорвал кровли с нескольких жилых домов в городе, вырвал крупные деревья с корнями. Также были повалены электрические столбы и оборваны линии электропередач.

В результате этого была прекращена подача электроэнергии в райцентр и близлежащие села.