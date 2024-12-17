- а они все не едут и не едут!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян строчит письма французским премьерам, а те все не едут.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал очередное письмо с поздравлением очередному премьер-министру Франции и в очередной раз пригласил главу правительства посетить с визитом Ереван.

Это уже третье такое письмо Воваевича премьер-министру Франции за последние месяцы. Все зовет и зовет, зовет и зовет. А они, засранцы такие, никак не приедут. Возможно (но это не точно, ха-ха), что это как-то связано с тем, что премьер-министры во Франции меняются как перчатки. Правительственный кризис мешает Пашиняну исполнить свою новогоднюю мечту повыпендриваться высоким иностранным гостем перед своими подписчиками в соцсетях.

Интересно, он хоть имя каждого нового премьера в письме пишет? Или просто копипастит и отправляет заново?