Какие зарплаты у врачей в Азербайджане?

После внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане наблюдается рост среднемесячной заработной платы врачей.

Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено на пресс-конференции Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию по итогам 2024 года.

До внедрения системы обязательного страхования средняя зарплата врачей составляла 390 манатов. После введения новой системы показатели за 2024 год выглядят следующим образом: