https://news.day.az/society/1716112.html Какие зарплаты у врачей в Азербайджане? - ЦИФРЫ - ФОТО После внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане наблюдается рост среднемесячной заработной платы врачей. Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено на пресс-конференции Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию по итогам 2024 года.
Какие зарплаты у врачей в Азербайджане? - ЦИФРЫ - ФОТО
После внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане наблюдается рост среднемесячной заработной платы врачей.
Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено на пресс-конференции Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию по итогам 2024 года.
До внедрения системы обязательного страхования средняя зарплата врачей составляла 390 манатов. После введения новой системы показатели за 2024 год выглядят следующим образом:
- Хирург - 3300 манатов,
- Офтальмолог - 2400 манатов,
- Мама-гинеколог - 3300 манатов,
- Рентгенолог - 2500 манатов,
- Терапевт - 1860 манатов,
- Кардиолог - 2350 манатов,
- Травматолог - 3600 манатов.
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