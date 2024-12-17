Азербайджан проведет более 20 мероприятий в рамках СВМДА

На 2025 год запланировано проведение более 20 мероприятий в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 7-м заседании Совета министров СВМДА.

Министр отметил, что председательство будет направлено на развитие взаимодействия между государствами-членами, координаторами по построению доверия, со-координаторами и соответствующими органами СВМДА, такими как Советы по бизнесу и молодежи, Форум мозговых центров и Сеть партнерства ведущих университетов.

"Этот подход направлен на повышение эффективности мер по построению доверия и стимулирование единства в СВМДА. Председательство сосредоточит внимание на транспортных связях в экономическом контексте, поддержке малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства и "зеленой" экономики. Мы будем работать над расширением транспортных коридоров и продвижением более безопасной, устойчивой и эффективной инфраструктуры в Азии. Также в фокусе будут вопросы обеспечения доступа малых и средних предпринимателей к инвестициям, рынкам и их участию в международной торговле с помощью инновационных методов, таких как электронная коммерция, а также применение инновационных подходов в сельском хозяйстве. Эти направления будут активно развиваться через Совет по бизнесу СВМДА", - сказал Д. Байрамов.