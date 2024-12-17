Ряд поселков Баку временно останутся без газа

18 декабря 2024 года, начиная с 09:00, планируется приостановка газоснабжения для ликвидации утечек газа на 3-м километре высокого давления магистрального газопровода "Гарадаг-Сенгечал", ГПС "Семзавод" и "Сенгечал", а также на измерительном узле "Гипсовый завод".

Как сообщает Day.Az, данную информацию распространила ПО "Азеригаз".

В связи с этим временные перебои в газоснабжении затронут жилые массивы Баглар и Йени Эвлер в Гарадагском районе, поселки Сахиль, Умбаку, Азимкенд и Сенгечал, а также территории, называемые Йол Эвлери и Баг Эвлери.

Кроме того, 18 декабря 2024 года, начиная с 10:00, будет приостановлено газоснабжение на Московском проспекте в Насиминском районе, в связи с изменением местоположения газопровода.