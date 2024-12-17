В Праге состоялся вечер поэзии и музыки в Азербайджанском культурном доме

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась презентация сборника стихов и прозы семи авторов, проживающих в Чехии. Книга была издана на чешском языке и посвящена памяти Олега Крылова, ушедшего замечательного человека и издателя.

Как передает Day.Az, об этом сообщила член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса и драматург Лейла Бегим.

"Вечер был насыщен не только стихами и литературными текстами, но и отрывками из фильмов. Все это связано с авторами сборника, главным редактором которого стала поэтесса, филолог и актриса Наталья Волкова", - подчеркнула Лейла Бегим.

Авторами сборника являются известные международные поэты и драматурги Людмила Свирская, Георгий Герцовский, Ольга Белова-Далина, Наталья Волкова, Андрей Фозикош, Лорета Вашкова и Лейла Бегим.

Литературную программу вечера украсили музыкальные выступления. Ламия Ахундова исполнила три фортепианные композиции азербайджанских композиторов Вагифа Мустафазаде и Айтен Исмихановой. В прологе и эпилоге мероприятия звучало соло знаменитого скрипача-виртуоза Александра Шонерта.