https://news.day.az/culture/1716196.html Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты - ФОТО Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Бельгии и Люксембурге и представительства при Европейском Союзе передала уникальные экспонаты - тар, кяманчу и гавал в дар Музею музыкальных инструментов, действующему под эгидой Королевских музеев искусства и истории...
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты - ФОТО
Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Бельгии и Люксембурге и представительства при Европейском Союзе передала уникальные экспонаты - тар, кяманчу и гавал в дар Музею музыкальных инструментов, действующему под эгидой Королевских музеев искусства и истории Бельгии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.
Было отмечено, что это еще один шаг в направлении укрепления культурных связей и пропаганды наследия Азербайджана во всем мире.
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