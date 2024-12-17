Уголовное дело против армянских сепаратистов направлено в суд

Уголовное дело находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов передано в суд.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Уголовное дело по незаконным деяниям, совершенным Арменией и ее Вооруженными силами, вымышленной "нкр" и ее незаконными вооруженными формированиями на оккупированных Арменией территориях Азербайджана при непосредственной и всесторонней поддержке Армении направлено в суд. В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики велось расследование уголовного дела об акте агрессии, совершенной против Азербайджанской Республики и ее народа, оккупации, геноцида, других преступлений против мира и человечества, военных преступлений, терроризма и финансирования терроризма и множество других преступлений.

2 мая 2024 года решением генерального прокурора Азербайджана 1389 уголовных дел, расследуемых Генеральной прокуратурой и отдельными следственными структурами в связи с частью преступлений, совершенных с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство, и было расследовано следователями СГБ, МВД, ГТК и Военной прокуратуры под руководством Генеральной прокуратуры Азербайджана.

15 человек, обвиняемые в преступлениях, совершенных ВС Армении и незаконными вооруженными формированиями по 2548 эпизодам на основании собранных доказательств - Гукасян Аркадий Аршавирович, Арутюнян Араик Владимири (Владимирович), Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Бабаян Давит Клими (Климович), Мнацаканян Лева Генрихи, Манукян Давит Азати, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомероси, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракели (Аракелович), Бегларян Василий Ивани и Газарян Эрик Роберти привлечены в качестве вновь обвиняемых лиц по ст. 100, 102, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 192, 214, 214-1, 218, 228, 270-1, 277, 278, 279 УК Азербайджана.

Ходатайства и жалобы, поданные обвиняемыми как в ходе предварительного следствия, так и после его завершения, были рассмотрены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства, приняты соответствующие решения, обвиняемые по делу и другие участники уголовного процесса были проинформированы об окончании предварительного следствия, они были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела.

Также уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений, выделено в отдельное производство, продолжается предварительное расследование.

Руководствуясь серьезными основаниями о нахождении на территории Республики Армения многих лиц, подозреваемых по упомянутым в связи с этим следственным делом эпизодам, а также свидетелей, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Республики Армения.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря 2024 года и направлен на рассмотрение по назначению в Бакинский военный суд.