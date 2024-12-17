В двух селах в Азербайджане произошел пожар

В домах сел двух районов Азербайджана произошел пожар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В селе Джювя Агдашского района сгорели горючие конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 162 м². Близлежащие строения были защищены от пожара.

В то же время в селе Булдук Сабирабадского района также сгорели горючие конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 70 м². Примыкающий навес был защищен от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями противопожарной охраны.

Недавно в Сумгаите произошел пожар в жилом доме, в результате чего жители были эвакуированы.