https://news.day.az/society/1715915.html В двух селах в Азербайджане произошел пожар В домах сел двух районов Азербайджана произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В селе Джювя Агдашского района сгорели горючие конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 162 м². Близлежащие строения были защищены от пожара.
В двух селах в Азербайджане произошел пожар
В домах сел двух районов Азербайджана произошел пожар.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В селе Джювя Агдашского района сгорели горючие конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 162 м². Близлежащие строения были защищены от пожара.
В то же время в селе Булдук Сабирабадского района также сгорели горючие конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 70 м². Примыкающий навес был защищен от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями противопожарной охраны.
Недавно в Сумгаите произошел пожар в жилом доме, в результате чего жители были эвакуированы.
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