В Азербайджане повысились доходы населения

В январе-ноябре 2024 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,3% и составили 74 млрд. 670,8 млн. манатов или 7319,4 манатов в среднем на душу населения.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате.

За отчетный период с вычетом всех обязательных выплат в распоряжении населения осталось 65667,6 млн. манатов.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросла численность населения.