https://news.day.az/society/1716094.html В Азербайджане повысились доходы населения В январе-ноябре 2024 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,3% и составили 74 млрд. 670,8 млн. манатов или 7319,4 манатов в среднем на душу населения. Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате.
В Азербайджане повысились доходы населения
В январе-ноябре 2024 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,3% и составили 74 млрд. 670,8 млн. манатов или 7319,4 манатов в среднем на душу населения.
Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате.
За отчетный период с вычетом всех обязательных выплат в распоряжении населения осталось 65667,6 млн. манатов.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросла численность населения.
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