В Баку отметили юбилей известного композитора Арифа Мирзоева

В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялся концерт, посвящённый 80-летию известного композитора, органиста и пианиста, члена Европейской ассоциации композиторов-органистов, Союзов композитоpов Азеpбайджана и России, заслуженного артиста Азербайджана Арифа Мирзоева.

Как передает Day.Az, на открытии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила большой вклад Арифа Мирзоева в развитие мировой музыкальной культуры.

Арифа Мирзоева в западной прессе называют "Леонаpдо да Винчи в музыке ХХ века" и "Себастьяном Бахом Востока". Он является основоположником азербайджанской религиозно-мемориальной полифонической и органной музыки, выдающимся композитором-полифонистом, крупным мастером мемориальной и жертвенной музыки древнего ислама. Органные сочинения Арифа Мирзоева исполняются сегодня во многих странах мира. Он автор и первой в мире мусульманской траурной мессы. "Органная симфония памяти И.С.Баха" Арифа Мирзоева, а также исламская траурная месса "Январские пассионы" для хора, органа, оркестра и двух солистов, посвященная жертвам трагических январских событий 1990 года в Баку, признаны выдающимися музыкальными явлениеми ХХ века. Специалист в области музыки И.С.Баха, одновременно является пропагандистом его творчества. Всемирно известный композитор уже 20 лет живет в Германии, но постоянно приезжает на родину, выступает с концертами.

В музыкальном вечере выступил солист-органист Кафедрального собора Калининграда Евгений Авраменко (Россия, орган).

В программе прозвучали: II барочная органная симфония (6 частей) А. Мирзоева, Adagio "Низами Гянджеви", фантазия g-moll с четырёхголосной фугой Иоганна Себастьяна Баха, органная симфония памяти Иоганна Себастьяна Баха (5 частей), а также Adagio a-moll (BWV 564) и фантазия g-moll (BWV 542) И.С. Баха.