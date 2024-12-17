На сайте Baku Network опубликована статья о хрониках краха макроновской Франции

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"Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно". Эти слова лорда Актона эхом отдаются в сердцах тех, кто ещё помнит, что такое настоящая республика, кто ещё не забыл, что Франция была не просто страной, а идеей, мечтой, за которую когда-то стояли баррикады. Сегодня же эта мечта - лишь фантом, смутное воспоминание о величии, затонувшем в болотах политического цинизма.

Когда-то гордая Франция, маяк свободы, равенства и братства, превратилась в жалкое зрелище. Республика, давшая миру философию Просвещения, сегодня гаснет под грузом безразличия своих лидеров и равнодушия элит. Она похожа на корабль, потерявший капитана в разгар шторма. Но что если капитан всё-таки есть? Что если именно его рука уверенно ведёт страну к айсбергу?

Эммануэль Макрон. Имя, которое ещё недавно звучало как обещание. Политический технократ с амбициями ренессансного человека. Его приход к власти был встречен как проблеск надежды в эпоху растущего популизма и обесцененной демократии. Но что мы видим спустя годы его правления? Улыбка Джоконды, которую он так ловко демонстрировал в предвыборных кампаниях, превратилась в гримасу самоуспокоения.

Когда-то гордая республика, казавшаяся эталоном демократии, сегодня напоминает корабль, потерявший капитана в разгар шторма. Эммануэль Макрон - человек, на которого возлагались надежды на возрождение страны, - сам стал причиной её падения. Его правление больше напоминает трагедию в стиле Аристотеля, где гордыня неизменно ведёт к катастрофе.

Макрон: алхимик политической катастрофы

Эммануэль Макрон - архитектор собственного провала. Его правление стало ярмаркой тщеславия, где эксперименты превращают институты власти в фарс. Последнее действо в этом театре абсурда - назначение Франсуа Байру новым премьер-министром. Байру, ветеран политической сцены, кажется, был призван не столько спасти правительство, сколько сыграть роль козла отпущения в трагикомедии, поставленной президентом. После провала Мишеля Барнье Макрон в отчаянии ищет, кого ещё можно бросить на амбразуру. Но Франция устала быть полигоном для его экспериментов.

Политический вакуум: Макрон против логики Пятой республики

С лета Франция фактически живёт без правительства. Макрон, не сумевший наладить диалог с парламентом, выбрал путь разрушения. Он распустил законодательный орган, провёл досрочные выборы и с треском проиграл. Новая парламентская конфигурация стала для него кошмаром: большинство принадлежит непримиримым врагам - левому "Новому народному фронту" и правому "Национальному объединению" Марин Ле Пен. Вместо того чтобы попытаться выстроить коалицию, как требует дух и буква Пятой республики, Макрон замыкается в своём дворце, словно осаждённый монарх.

Франсуа Байру: гасконский мушкетёр без шпаги

Франсуа Байру - фигура, полная противоречий. Этот 73-летний сын фермера, происходящий из самой Гаскони, родины Д'Артаньяна, когда-то считался политическим мушкетёром. Но годы превратили его меч в перо. Байру дважды становился министром, но его время прошло. Сегодня он больше известен как писатель и историк, а не как государственный деятель.

Его небольшая партия "Демократическое движение" обладает 36 мандатами в парламенте - слишком мало, чтобы диктовать условия, но достаточно, чтобы быть полезным Макрону. Назначение Байру - это жест отчаяния, шаг в никуда. Даже сам Байру, возможно, понимает, что его шансы на успех равны нулю. Но, как говорится, охота пуще неволи.

Левые и правые: ножницы, режущие политическое поле

Французский парламент напоминает арену гладиаторов, где каждый бьётся насмерть. Левые, собранные в блок "Новый народный фронт", уже выдвинули своего кандидата в премьеры - Люси Касте. Их программа - мечта социалистов и ночной кошмар для экономики: повышение минимальной зарплаты до 1600 евро, снижение пенсионного возраста, обложение налогами тех, кто зарабатывает больше 4000 евро на семью. Это утопия, которую Франция, утопающая в долгах, не может себе позволить.

С другой стороны, правые националисты Марин Ле Пен требуют жёстких мер против миграции, сокращения социальных расходов и восстановления национального суверенитета. Между этими двумя лагерями Макрон оказался словно в капкане. Его центристская политика больше не вызывает доверия ни у кого.

Дефицит бюджета: чёрная дыра французской экономики

Экономический кризис поджигает фитиль политической нестабильности. Бюджет Франции напоминает чёрную дыру, которая поглощает всё. В 2024 году дефицит составил 150 миллиардов евро, а в 2025 году прогнозируют 180 миллиардов. Государственный долг вырос до астрономических 3,2 триллионов евро. Для сравнения: за всю предыдущую историю страны этот долг составлял 2 триллиона. Макрон за семь лет добавил к нему ещё 1,2 триллиона.

Проект бюджета, предложенный бывшим премьером Барнье, предполагал урезание расходов и повышение налогов. Он был отвергнут всеми - левыми, правыми, даже центристами. Сегодня Франция движется к экономической пропасти, и никто не знает, как её остановить.

Упадок внешней политики: Франция на обочине мира

На международной арене Франция тоже терпит поражения. В Африке её позиции размываются: бывшие колонии, такие как Мали и Буркина-Фасо, отвернулись от Парижа. В Южном Кавказе Франция утратила влияние, испортив отношения с Азербайджаном и Грузией. Конфликт с Алжиром из-за поддержки Марокко только усугубил изоляцию Франции. Даже в Европе, где Париж традиционно играл ключевую роль, сегодня Макрон выглядит слабым и нерешительным.

Время перемен или время упадка?

На левом фланге уже началась подготовка к досрочным президентским выборам. Сторонники Жан-Люка Меланшона, лидера "Непокорённой Франции", собирают подписи для выдвижения кандидата. Это знак того, что компромисс невозможен. Левые и правые стремятся добить Макрона, а не спасать его власть.

Эксперты всё чаще говорят о том, что единственным выходом из кризиса может стать добровольная отставка президента. Но готов ли Макрон к такому шагу? Пока он цепляется за власть, Франция продолжает тонуть в хаосе.

Франция на грани

Франция стоит на пороге новых политических потрясений. Паралич власти, экономический кризис, утрата международного влияния - всё это плоды правления Макрона. Назначение Франсуа Байру - это не решение, а лишь отсрочка неизбежного. Стране нужен новый курс, новая энергия, новый лидер. Но появится ли он до того, как Франция окончательно потеряет себя?

Макрону было дано всё: поддержка народа, власть, уважение мировой арены. Но вместо того, чтобы вдохнуть жизнь в изнемогающую республику, он позволил себе стать её главным гробовщиком. Его правление больше напоминает трагедию в духе Аристотеля, где главной движущей силой становится гордыня, а финалом неизбежно является катастрофа.

Его реформы, объявленные с таким пафосом, как "революционные", стали лишь механическими движениями бюрократа, неспособного понять, что живая страна не поддаётся математическим формулам. Его налоговая политика ударила по тем, кто и без того едва сводил концы с концами, превращая рабочих и крестьян - некогда опору революций - в новых изгнанников в собственной стране. "Жёлтые жилеты" стали не просто протестом против экономической несправедливости, а символом национальной боли, крика отчаяния, на который власть ответила дубинками и газом.

И всё же это не экономика сломала Францию. Её разрушил кризис духа. Макрон забыл, что он не просто президент, а наследник революционного огня, хранитель заветов Республики. Его холодная, технократическая риторика, лишённая души и страсти, заменила слова, которые могли бы вдохновлять. "Liberté, égalité, fraternité" - больше не девиз, а пустой лозунг, выбитый на фасадах, которые давно никто не замечает.

Вместо того чтобы встать на сторону своего народа, Макрон стал лицом элиты, утопающей в своём высокомерии. Его Франция - это Франция банков и корпоративных заседаний, а не Франция рабочих кварталов и деревень, где когда-то рождалась сама идея сопротивления.

Как тут не вспомнить ещё одну меткую фразу: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса". Но Франция, похоже, решила совместить и то, и другое. Мы видим трагедию упадка и фарс, в котором элиты изображают заботу о народе, разъезжая на лимузинах с затемнёнными стёклами.

Какой же выход? Возможно ли возрождение? Сегодня Франция как никогда близка к потере своей сути, но в её истории был не один кризис, из которого она восставала, словно феникс. И пусть нынешний кризис кажется беспросветным, спасение начинается с признания ошибки. Нужно вновь услышать голос народа, вернуться к основам, к тому огню, который когда-то зажгли Жан-Жак Руссо и Робеспьер.

Но что делать, если капитан корабля не хочет слушать? Остаётся одно: напомнить ему, что Франция - это не его собственность, а идея, которой служат. И если Макрону не хватает мужества признать свои ошибки, то народу его хватит, чтобы начать борьбу за своё будущее. Ведь история Франции всегда писалась не в тишине кабинетов, а на площадях и улицах.

Республика жива, пока жива идея. А идея всегда сильнее любой власти.