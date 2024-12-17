Трамп подаст новые иски к СМИ США

Избранный президент США Дональд Трамп допускает, что подаст новые иски к американским средствам массовой информации и отдельным блогерам, которых считает виновными в клевете.

"Да. Думаю, необходимо это сделать, потому что они совершенно бесчестные", - заявил следующий американский лидер, выступая в понедельник на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго у города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отвечал на вопрос о том, считает ли возможным увеличение числа исков к американской прессе и лицам на индивидуальных интернет-платформах и в соцсетях. "Но мы должны выправить ситуацию с прессой. Наша пресса очень коррумпирована. Почти столь же коррумпирована, сколь наши выборы", - сказал Трамп.

При этом он в очередной раз решительно осудил имевшее место в прошлом тиражирование СМИ США инсинуаций о якобы имевшем место сговоре между ним и властями России. Безосновательность этих утверждений была доказана в ходе расследования, которое вел в 2017-19 годах американский спецпрокурор бывший директор ФБР США Роберт Мюллер. Трамп с сарказмом упомянул в связи с этим "чудесное, точное и высокопрофессиональное освещение" американскими журналистами домыслов относительно связей между ним и Москвой.

Трамп также напомнил, в частности, о своих исках к телекомпании CBS News и ветерану американской журналистики члену редколлегии газеты The Washington Post Бобу Вудворду. По словам Трампа, разбирательства идут в его пользу. Кроме того, на днях стало известно, что телеканал ABC News выплатит Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. На них он обошел кандидата от правящей Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 гг. Он станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 гг. и в 1893-1897 гг.). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.