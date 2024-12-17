https://news.day.az/sport/1715976.html "Карабах" в мировом ТОП-20 Объявлен список команд, показавших лучшие результаты в последних 10 играх в национальном первенстве. Как сообщает İdman.biz, "Карабах", набравший 26 из 30 возможных баллов, по этому показателю делит в таблице 17-20 места.
"Карабах" в мировом ТОП-20
Объявлен список команд, показавших лучшие результаты в последних 10 играх в национальном первенстве.
Как сообщает İdman.biz, "Карабах", набравший 26 из 30 возможных баллов, по этому показателю делит в таблице 17-20 места.
100-процентного результата в последних десяти играх добились "Црвена Звезда" в Сербии и "Аталанта" в Италии - они набрали по 30 очков.
"Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария) и "Коло-Коло" (Чили), где выступает Артуро Видаль, набрали в своих национальных чемпионатах по 28 очков.
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