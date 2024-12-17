"Карабах" в мировом ТОП-20

Объявлен список команд, показавших лучшие результаты в последних 10 играх в национальном первенстве.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах", набравший 26 из 30 возможных баллов, по этому показателю делит в таблице 17-20 места.

100-процентного результата в последних десяти играх добились "Црвена Звезда" в Сербии и "Аталанта" в Италии - они набрали по 30 очков.

"Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария) и "Коло-Коло" (Чили), где выступает Артуро Видаль, набрали в своих национальных чемпионатах по 28 очков.